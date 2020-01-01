عاجل: القوات الأمريكية تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر موالية لتنظيم ماعش في محيط السفارة الأمريكية ع د Copy أخبار متعلقة القوات الامنية تستخدم العبوات الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالخلاني القوات الامنية تطلق القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني القوات الامنية تطلق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني ببغداد عاجل| القوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من امام مكتب رئيس الوزراء عاجل.. القوات الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب جسر الجمهورية وسط بغداد