العراق يتطلع لتصدير البيض في الربع الأول من العام الحالي



أعلنت وزارة الزراعة، أن العراق سيمتنع من استيراد بيض المائدة خلال الربع الاول هذا العام ، مبدية استعدادها لتصدير الفائض خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ، إن “الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع الحيواني وخصوصاً الدواجن ، أثمرت عن زيادة بانتاج البيض ، وان العراق سيكتفي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ذاتيا من هذه المادة ويتطلع الى تصدير الفائض منها”



وأضاف النايف، أن “منع الاستيراد اسهم بزيادة انتاج البيض وتوفيره في الأسواق”، مبينا أن “تشكيل الوزارة لجانا بيطرية في المحافظات لزيارة حقول الدواجن والقرى والاهوار وبحيرات الاسماك ، اسفر عن زيادة في انتاج الالبان ولحوم الدواجن والاسماك”.



وتابع المسعودي أن “معمل البان ابو غريب ينتج حاليا جميع الانواع وبكميات كبيرة تنافس المنتج المستورد، ما يشجع وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين ،على افتتاح معامل جديدة للمعجون وكبس التمور ، ومعامل لتصنيع اللحوم وتعليب الفواكه وغيرها”.



ف.ا