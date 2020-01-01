بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
تفاصيل مثيرة في اقتحام السفارة الأمريكية: ميليشيات ماعش دفعت 35 دولارا لكل عنصر شارك في الواقعة الشعب العراقي يرفض هجوم ميليشيات ماعش الإرهابية على السفارة الأمريكية في بغداد العراقيون يرحبون بالقصف الأمريكي لميليشيات ماعش.. ويطالبون بحل الجماعات الإرهابية أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين اساليب حديثة ومتطورة للحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 12:13 م

العراق يتطلع لتصدير البيض في الربع الأول من العام الحالي

بيض

أعلنت وزارة الزراعة، أن العراق سيمتنع من استيراد بيض المائدة خلال الربع الاول  هذا  العام ، مبدية استعدادها لتصدير الفائض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ، إن “الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع الحيواني وخصوصاً الدواجن ، أثمرت عن زيادة بانتاج البيض ، وان العراق سيكتفي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ذاتيا من هذه المادة ويتطلع الى تصدير الفائض منها”

وأضاف النايف، أن “منع الاستيراد اسهم  بزيادة انتاج البيض وتوفيره في الأسواق”، مبينا أن “تشكيل الوزارة لجانا بيطرية في المحافظات لزيارة حقول الدواجن والقرى والاهوار وبحيرات الاسماك ، اسفر عن زيادة في انتاج الالبان ولحوم الدواجن والاسماك”.

وتابع المسعودي أن “معمل البان ابو غريب ينتج حاليا جميع  الانواع وبكميات كبيرة تنافس المنتج المستورد، ما يشجع وزارة الصناعة والقطاع الخاص والمستثمرين ،على افتتاح معامل جديدة للمعجون وكبس التمور ، ومعامل لتصنيع اللحوم وتعليب الفواكه وغيرها”. 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حلوى

201 مليون دولار حصيلة استيراد العراق للشوكولاته والحلويات من إيران في عام واحد 01 كانون الثاني 2020 02:22 م

الدولار

أسعار صرف الدولار تسجل استقراراً في السوق المحلية مع بداية 2020 01 كانون الثاني 2020 01:13 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن عن تسهيلات لمنتسبي الداخلية في حصولهم على السلف والقروض 01 كانون الثاني 2020 12:10 م

سيدات العراق

خسارة ثانية لسيدات العراق في بطولة غرب آسيا لكرة القدم 01 كانون الثاني 2020 11:43 ص

وزارة الزراعة

االزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي 31 كانون الأول 2019 01:28 م

وزارة التربية

التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات 31 كانون الأول 2019 01:19 م

أبراج الاتصالات

مواطنون :شركات الإتصال مطالبة بمعالجة رداءة الخدمات 31 كانون الأول 2019 01:03 م

النفط الأبيض

كوردستان تصدر توضيحاً بشأن توزيع النفط الأبيض بالمحافظات الأربع 31 كانون الأول 2019 11:38 ص

التعليقات