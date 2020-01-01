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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 12:10 م

جونسون يعتزم استغلال أغلبيته البرلمانية لحسم "بريكست"

جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنهاء الانقسامات التي تشهدها البلاد أهم أولوياته. 

وأضاف جونسون، الذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة في انتخابات جرت قبل أسبوعين، في رسالة وجهها للبريطانيين بمناسبة العام الجديد: "ننتظر سنة رائعة وعقدا من الزمن غير عادي".
وأشار  إلى أن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجراح التي فتحها الاستفتاء. 
وتابع: "بينما نقول وداعا لعام 2019، يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيرا". 
وأوضح أنه "الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولوياته، سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج؛ لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر". 
وحصل جونسون بالفعل على موافقة مبدئية على اتفاقه للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وستبدأ المراحل الأخيرة من عملية التصديق عليه عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الميلاد من أجل إتمام الخروج في 31 من يناير/ كانون الثاني. 
وسيبدأ بعد ذلك محادثات بشأن صياغة علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعدما قال إن هذه المفاوضات لن تمتد إلى ما بعد نهاية 2020.

ع د

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