بومبيو: لم نفكر أبداً بإخلاء سفارتنا في بغداد.. ويتحدث عن تظاهرات التحرير



أكد وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، ان بلاده لم تفكر باخلاء السفارة الامريكية في بغداد.



وقال بومبيو في تصريح صحفي، ان "السفارة الأمريكية آمنة والإجراءات التي اتخذناها كانت حذرة وسريعة للحفاظ على سلامة مواطنينا ولم نفكر أبدا في إخلاء سفارتنا في بغداد ونعمل جاهدين لضمان بقائها آمنة".



وأضاف "أوضحت للقيادة العراقية أنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن منشآتنا و سنستمر في مطالبة الحكومة العراقية بالقيام بما يتوجب عليها".



وأشار بومبيو في تغريدة له على تويتر: "لا ينبغي الخلط بين هجوم اليوم ضد السفارة الأمريكية والجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين كانوا في الشوارع منذ شهر أكتوبر/ تشرين الاول يعملون لصالح الشعب العراقي لإنهاء الفساد هناك.



ف.ا