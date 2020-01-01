نيويورك تايمز: الحكومة العراقية سمحت قصداً بدخول المحتجين للسفارة الامريكية





قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الحكومة العراقية "سمحت بشكل مقصود الى دخول المحتجين من مليشيا الحشد الى المنطقة الخضراء والتظاهر أمام مبنى السفارة الامريكية والهجوم عليها".



وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن "الحكومة العراقية سمحت لأعضاء الحشد بدخول المنطقة الخضراء المحصنة يوم الثلاثاء، مما سمح بحدوث الاحتجاج، وأظهرت تأثير إيران القوي وكذلك صعوبة الحكومة في السيطرة على هؤلاء {المحتجين}".



ولفتت الى ان "قدرتهم على اقتحام أكثر المناطق التي تخضع لحراسة مشددة في بغداد تشير إلى أنهم حصلوا على إذن ضمني على الأقل من مسؤولي الأمن العراقيين المتعاطفين مع مطالبهم".



ف.ا