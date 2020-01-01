مسؤول أمريكي سابق يدعو إلى قصف إيران





دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، الجمهوري نيوت جينغريش، اليوم الأربعاء، إلى قصف طهران ردا على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.



وقال جينغريش، في تغريدة على "تويتر": "يجب أن ترد الولايات المتحدة على إيران في إيران، لا تهتم الديكتاتورية الإيرانية بعدد حلفائها الذين ضربناهم في العراق. علينا أن نلاحق قلب العدو ونجعلهم يدفعون بشكل حاسم".



وأضاف: "تختبرنا الديكتاتورية الإيرانية مرارا وتكرارا. لن تتوقف إلا إذا رفعنا مستوى الألم الذي يصيب نظامهم بالخطر يجب أن تتم محاصرة أموال الحرس الثوري إلى أن تتخلى إيران عن عدوانها.



ف.ا