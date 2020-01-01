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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 11:37 ص

قوات المارينز تنتشر حول السفارة الأمريكية في بغداد.. وسط تحليق مكثف للأباتشي

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أرسل الجيش الأمريكي مجموعة من القوات الخاصة "المارينز" إلى مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد لتأمين مقر السفارة.

يأتي ذلك بعد اقتحام السفارة من مقبل ميليشيات ماعش الإرهابية معترضين على استهداف أمريكا لمقرات الحشد الشعبي في العراق.

وقال مسئولون أمريكيون، إن البنتاجون أرسل نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في  بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قامت ميليشيات ماعش الإرهابية بعد الغارات الجوية الأمريكية على قوات "الحشد الشعبي" التي  تدعمها إيران في  العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر، إن القوات الجديدة ستساعد على "ضمان أمن سفارتنا وأفرادنا العاملين فى  بغداد".

وجاء بيان إسبر فى  حين أظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من المتظاهرين يقفون على طول جدران مجمع السفارة وألقوا عليها الحجارة.

وبحسب "ستارز آند سترايبس" وهى صحيفة يصدرها الجيش الأمريكي، قال مسؤول أمريكي إن مشاة من الكتيبة الثانية من مشاة البحرية السابعة تم نقلهم في وقت مبكر بعد ظهر الثلاثاء من القاعدة الأمريكية في الكويت إلى السفارة في  بغداد.

وبحسب صحيفة الجيش الأمريكي كان المارينز في الكويت مكلفين كفريق الاستجابة للأزمات التابع لفيلق في منطقة القيادة المركزية الأمريكية.

وتم تدريب الوحدة خصيصًا للاستجابة السريعة للقضايا التي تنشأ في تلك المنطقة، والتي تشمل الشرق الأوسط وأفغانستان.

وصور البنتاغون قيام قوات المارينز بتذخير بنادقهم وتحميلها استعدادا للانتقال إلى العراق عبر طائرة  MV-22 Osprey.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن تدفق القوات جاء بعد "استعراض القوة" الذي أجرته طائرتا هليكوبتر من طراز AH-64من طراز Apache.

وقال المسؤول، إن الأباتشي ستظل متاحة للمساعدة في تأمين السفارة طالما كانت هناك حاجة لذلك، وقد تم تجهيز المزيد من القوات للتحضير للنشر إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، فإن المسؤول لم يكشف عن عدد القوات الموجودة في السفارة الآن.

وقال المسؤول إن قوات الأمن العراقية ساعدت في السيطرة على الوضع الذي لم يسفر عن مقتل أي شخص حتى ظهر يوم الثلاثاء.

وقال إسبر في بيان "كما هو الحال في جميع الدول، نعتمد على قوات الدولة المضيفة للمساعدة في حماية أفرادنا في البلد، وندعو حكومة العراق إلى الوفاء بمسؤولياتها الدولية في القيام بذلك". وأضاف "تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب العراقي وعراق حر يتمتع بالسيادة والازدهار".

وقال مسؤول أمريكي ثان، إن المبنى الرئيسي للسفارة لم ينتهك وأن الاحتجاج - الذي يتألف في معظمه من ميليشيات  الحشد الشعبي بدا وكأنه "يهدأ بعض الشيء".

وقال المسؤول، الذي تحدث أيضًا عن عدم الكشف عن هويته ، إن الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الثلاثاء "لم تخطط لإخلاء السفارة".

ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية من العراق إلى أن بعض الأفراد على الأقل أقاموا معسكرات خارج أرض السفارة.

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