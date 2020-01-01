المالية النيابية : 52 تريليون دينار لتغطية الرواتب عام 2020



اعلنت اللجنة المالية النيابية ان العراق صرف 38 تريليون دينار رواتب للموظفين ، في حين سيحتاج الى 52 تريليون دينار من اجل تغطية رواتب الموظفين في 2020 .



وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان كميات النفط المصدر تتجاوز ماهو مخطط له في الموازنة ، وبالتالي ستتم الاستفادة من فارق الكميات المصدرة وفارق الاسعار المحددة في الموازنة في تغطية العجز واعداد موازنة تكميلية".



واضاف :" ان كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل يوميا ، في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية، ماسيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفاد منها في تقليل نسبة العجز اضافة الى وضع موازنة تكميلية ايضا".



واوضح :" ان الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار ، في حين ستتجاوز في العام 2020 ، 52 تريليون دينار، فيما سيمضي العراق بموازنة 1\12 لحين اقرار الموازنة الجديدة ".



ف.ا