بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
تفاصيل مثيرة في اقتحام السفارة الأمريكية: ميليشيات ماعش دفعت 35 دولارا لكل عنصر شارك في الواقعة الشعب العراقي يرفض هجوم ميليشيات ماعش الإرهابية على السفارة الأمريكية في بغداد العراقيون يرحبون بالقصف الأمريكي لميليشيات ماعش.. ويطالبون بحل الجماعات الإرهابية أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين اساليب حديثة ومتطورة للحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 11:16 ص

نساء "قم" الاكثر تعاطيا للمخدرات في ايران

نساء

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهراء جواهري، قولها، بأن محافظة قم وسط البلاد" معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية " تحتل المركز الأول في الإدمان على المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات.

وشددت، خلال اجتماع لها مع الحكومة المحلية لمحافظة قم، على ضرورة النهوض بواقع المرأة والأسرة في هذه المحافظة، مشيرة إلى أن "النساء في قم يتبوأن المركز الأول في إيران بالنسبة للإدمان على المخدرات".وأضافت جواهري أن "حافظة قم كذلك تحتل المركز الأول في الطلاق بالنسبة للمناطق الريفية، كما احتلت المرتبة الأولى في البلاد من حيث النساء اللواتي تركن مقاعد الدراسة في المراحل الابتدائية والمتوسطة".

ولفتت المسؤولة الإيرانية إلى أن المرأة في محافظة قم تفتقد إلى الكثير من المميزات، وقالت: "لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون المساواة بين الجنسين متوازنة لأن نصف المجتمع يتكون من النساء".وأشارت نائبة الرئيس الإيراني إلى أن "محافظة قم تحتل المركز الثالث على مستوى إيران بالنسبة للطلاق، فيما مناطقها الريفية تحتل المركز الأول على مستوى إيران"، مضيفة أن "نسبة الطلاق إلى الزواج مرتفعة في قم، كما أن قضية إدمان النساء على المخدرات مرتفعة، ونسبة النساء اللائي يتم القبض عليهن كمدمنات في قم مرتفعة".

ويبلغ عدد سكان محافظة قم نحو مليوني شخص، ويبلغ معدل البطالة في المحافظة نحو 12% بحسب إحصائيات نشرتها السلطات الإيرانية قبل نحو عامين، فيما معدل البطالة في القرى والأرياف التابعة لها أعلى بكثير منه في مركز المحافظة.

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جونسون

جونسون يعتزم استغلال أغلبيته البرلمانية لحسم "بريكست" 01 كانون الثاني 2020 12:10 م

القوات الامريكية

إيران ستدفع الثمن باهظا.. واشنطن ترسل 750 جنديا للشرق الأوسط لحماية منشآتها 01 كانون الثاني 2020 12:06 م

اقتحام السفارة الأمريكية

السيناتور ماركو روبيو: إيران هي المسؤولة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في العراق 31 كانون الأول 2019 03:07 م

مايك بومبيو

واشنطن تبلغ الأمم المتحدة بضرباتها ضد ميلشيات حزب الله العراقي 31 كانون الأول 2019 11:35 ص

1

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فانفوني في الفيليبين إلى 50 قتيلا 31 كانون الأول 2019 11:20 ص

مارك إسبر

وزير الدفاع الأميركي: إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران في العراق 30 كانون الأول 2019 12:44 م

السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو

سيناتور أمريكي يحذر إيران من لعبة خطيرة جداً 30 كانون الأول 2019 12:33 م

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

سيناتور أمريكي: اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة 30 كانون الأول 2019 09:36 ص

التعليقات