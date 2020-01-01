نساء "قم" الاكثر تعاطيا للمخدرات في ايران

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهراء جواهري، قولها، بأن محافظة قم وسط البلاد" معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية " تحتل المركز الأول في الإدمان على المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات.



وشددت، خلال اجتماع لها مع الحكومة المحلية لمحافظة قم، على ضرورة النهوض بواقع المرأة والأسرة في هذه المحافظة، مشيرة إلى أن "النساء في قم يتبوأن المركز الأول في إيران بالنسبة للإدمان على المخدرات".وأضافت جواهري أن "حافظة قم كذلك تحتل المركز الأول في الطلاق بالنسبة للمناطق الريفية، كما احتلت المرتبة الأولى في البلاد من حيث النساء اللواتي تركن مقاعد الدراسة في المراحل الابتدائية والمتوسطة".



ولفتت المسؤولة الإيرانية إلى أن المرأة في محافظة قم تفتقد إلى الكثير من المميزات، وقالت: "لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون المساواة بين الجنسين متوازنة لأن نصف المجتمع يتكون من النساء".وأشارت نائبة الرئيس الإيراني إلى أن "محافظة قم تحتل المركز الثالث على مستوى إيران بالنسبة للطلاق، فيما مناطقها الريفية تحتل المركز الأول على مستوى إيران"، مضيفة أن "نسبة الطلاق إلى الزواج مرتفعة في قم، كما أن قضية إدمان النساء على المخدرات مرتفعة، ونسبة النساء اللائي يتم القبض عليهن كمدمنات في قم مرتفعة".



ويبلغ عدد سكان محافظة قم نحو مليوني شخص، ويبلغ معدل البطالة في المحافظة نحو 12% بحسب إحصائيات نشرتها السلطات الإيرانية قبل نحو عامين، فيما معدل البطالة في القرى والأرياف التابعة لها أعلى بكثير منه في مركز المحافظة.

ف.ا