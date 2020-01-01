الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد



أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدًا أن السلطات العراقية من واجبها حماية البعثات الدبلوماسية.

وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات المصغرة /تويتر/، إن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي بالعراق، ونود أن نعرب عن تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة العراقية والولايات المتحدة".



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدًا أن السلطات العراقية من واجبها حماية البعثات الدبلوماسية.





ف.ا