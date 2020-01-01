الخارجية تؤكد التزامها بحفظ حرمة السفارات وعدم تعريض امنها للخطر





اكدت وزارة الخارجية التزامها بحفظ حُرمة السفارات ، انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وقالت في بيان ان البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّ الوزارة مُلتزمة بحفظ حُرمتها انسجاماً مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".



واضافت :" ان رئيس الوزراء شدَّد على أنَّ أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة، ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات".



وكانت ميليشيات تابعة للحشد حاولت اقتحام السفارة الامريكية في بغداد امس واشعلت النيران في سياجها الخارجي احتجاجا على وصفته بالهجوم الامريكي على احد مقرات الحشد في القائم غربي الانبار الاحد الماضي.



ف.ا