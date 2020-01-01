وزير الدفاع الأمريكي: اتخذنا إجراءات مناسبة لضمان حق الدفاع عن النفس في العراق





كشف وزير الدفاع الامريكي، مايك أسبر، عن اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان حق الدفاع عن النفس في العراق.



ونقلت المواقع الاخبارية عن وزير الدفاع الأمريكي القول ان" البنتاغون سيرسل قوات إضافية الى بغداد لحماية السفارة الأميركية".



واشار الى ان" البنتاغون يعمل عن كثب مع وزارة الخارجية لضمان أمن السفارة والموظفين في بغداد"، مشيرا الى" اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان سلامة مواطنينا وموظفينا بالعراق ولضمان حق الدفاع عن النفس".



ودعا وزير الدفاع الامريكي حكومة العراق الى" الوفاء بمسؤولياتها"، لافتا الى" اننا نعول على قواتها للمساعدة بحماية موظفينا في بغداد".



ف.ا