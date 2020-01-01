تحالف القوى: الاعتداء على السفارة الامريكية مرفوض ويسيء للعراق





اكد تحالف القوى العراقية رفضه الاعتداء على السفارة الامريكية.



وطالب في بيان الحكومة العراقية بضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية.



واضاف ان هذه التصرفات لا تمثل توجهات العراق الرسمية والشعبية كما لايمكن السماح لاي جهة ان تفرض سيطرتها او ارادتها على بلد مثل العراق كما نعد هذا الأمر تطور خطير يسيء للعراق ومكانته، ويعرضه لعزلة دولية تؤثر على حاضره ومستقبله.



واضاف انه : وفي الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لأي انتهاك للسيادة العراقية من قبل الآخرين أو الاعتداء على الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال، فإننا نطالب بالمقابل بفرض القانون وعدم السماح لردود الأفعال غير المسؤولة من انتهاك نظام الدولة والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.



ف.ا