متظاهرو التحرير يعلنون براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية





اعلنوا متظاهرو التحرير براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية.



وقالوا في بيان ان احتجاجاتهم ستبقى سلمية ولا يهدفون الى اقتحام المنطقة الخضراء.



ف.ا