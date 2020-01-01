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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 10:38 ص

متظاهرو التحرير يعلنون براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية

تظاهرات ساحة التحرير


 اعلنوا متظاهرو التحرير براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية.

وقالوا في بيان ان احتجاجاتهم ستبقى سلمية ولا يهدفون الى اقتحام المنطقة الخضراء.

ف.ا
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