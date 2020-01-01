متظاهرو التحرير يعلنون براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية

اعلنوا متظاهرو التحرير براءتهم من اقتحام السفارة الامريكية. وقالوا في بيان ان احتجاجاتهم ستبقى سلمية ولا يهدفون الى اقتحام المنطقة الخضراء. ف.ا Copy أخبار متعلقة متظاهرو الساحات يرفضون قانون الانتخابات الجديد "مستقل لا مستقيل" شعار متظاهرو التحرير لرفض ترشح "السوداني" لرئاسة الوزراء متظاهرو التحرير عن حادثة الوثبة : لن نسمح بتشويه ثورتنا البيضاء متظاهرو العراق يحبطون مخطط قاسم سليماني.. وينجون من "فخ" اقتحام المنطقة الخضراء ملابس وأعلام وطنية خضبت بدماء المتظاهرين.. محتجو ساحة التحرير يقيمون معارض لتوثيق الثورة متظاهرو ساحة التحرير يصدرون جريدة بعنوان "تكتك" لنقل يوميات المتظاهرين.. وقريبا إنشاء إذاعة