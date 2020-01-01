جمال الكربولي : محاصرة السفارة الامريكية واضرام النار ببوابتها مغامرة سياسية خطيرة



عد رئيس حزب الحل جمال الكربولي محاصرة السفارة الامريكية وإضرام النار ببوابتها مغامرة سياسية خطيرة.



وقال الكربولي في بيان :" ان امتهان الرتب العسكرية المكلفة بحماية المنطقة الدولية وإجبارهم على فتح البوابات من قبل مجاميع عسكرية غير مسلحة بهدف محاصرة السفارة الامريكية وإضرام النار ببوابتها ضاربين المعاهدات الدولية عرض الحائط ، هي مغامرة سياسية خطيرة ترهن حاضر العراق ومستقبله للمجهول ".



واضاف : " ان العراقيين لن يصبروا طويلاً على من يحاول الاستئثار بالسلطة ويعتقد ان العراق حكرا على مصالحه وقناعاته الفكرية وانتماءاته الايديولوجية ".



واوضح :" ان العراقيين يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار عليهم وإعادتهم الى البند السابع‬ ،ولن يسمحوا بذلك.



ف.ا