برهم صالح :محاولة اقتحام السفارة الاميركية في بغداد تجاوز للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية



اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :"ان اي اعتداء او تحرش بالسفارات والممثليات الاجنبية هو فعل ستمنعه القوات الامنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون اشد العقوبات ".



وقال صالح في بيان :" يتعرض العراق الى تحديات خطيرة على مستوى تهديد امنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الاميركية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية ".



واوضح :" ان الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل ان يكون استهدافاً لأي طرف آخر ".



واكد :" ان واجبنا وواجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة، وهذا من صميم واجبنا . ومن واقع الحرص على الأمن العام ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة ومقترباتها وعدم تصعيد الموقف".



كما اكد صالح على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة، بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون اشد العقوبات.



ف.ا