عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي لبحث الاعتداء على السفارة الامريكية

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا مساء امس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الاميركية في بغداد.



واوضح رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان هذه التطورات جاءت بعد الاحداث الاخيرة المؤلمة ، وانه سبق وان اوضح - قبل يومين - لوزير الدفاع الامريكي اسبر خطورة تبعاتها ".



واكد رئيس مجلس الوزراء :" ان القوات الامنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الامريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات".



وفي معرض الحديث عن الوضع الاقليمي ، ذكر رئيس مجلس الوزراء :" ان الحكومة العراقية سعت دائما للحفاظ على علاقات طيبة بدول الجوار ، وكذلك الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية ، لكن الاوضاع تدهورت بسبب الخلافات بين الجانبين ، وان العراق يريد ان يكون بلد تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب عن العراق وعن الجميع ".



وأكد الرئيس الاميركي ترامب ثقته باهمية دور العراق وقيادته ومايمكن ان يلعبه في هذا المضمار . واتفق الجانبان على ابقاء الخطوط المباشرة مفتوحة بينهما لمتابعة الامر.



وكان وزير الخارجية الاميركي بومبيو ومساعده ديفيد هيل قد اتصلا لمتابعة اخر التطورات في البلاد.





ف.ا