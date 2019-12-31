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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 05:40 م

التعديلات الدستورية تناقش آلية تعديل ثلاث فقرات مهمة

جمال كوجر

باشرت لجنة التعديلات الدستورية، مناقشة  فقرات الخيانة العظمى والحنث باليمين والخروق الدستورية ،  وآلية تعديل هذه الفقرات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان اللجنة مازالت مستمرة بمناقشة الفقرات الوارد تعديلها في الدستور"، مبينا :" ان اللجنة ناقشت فقرة الخيانة العظمى ومسألة الحنث باليمين والخروق الدستورية وآلية تعديل هذه الفقرات".

واضاف :" ان مسألة الحنث باليمين وردت في صفحة واحدة من الدستور بينما خرق الدستور يتعلق بـ ١٤٢ مادة ، وان الخيانة العظمى كلمة مطاطية ، وبامكان للجنة اضافة فقرة بدلا عنها ".

ف.ا

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