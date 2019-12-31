التعديلات الدستورية تناقش آلية تعديل ثلاث فقرات مهمة

باشرت لجنة التعديلات الدستورية، مناقشة فقرات الخيانة العظمى والحنث باليمين والخروق الدستورية ، وآلية تعديل هذه الفقرات.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان اللجنة مازالت مستمرة بمناقشة الفقرات الوارد تعديلها في الدستور"، مبينا :" ان اللجنة ناقشت فقرة الخيانة العظمى ومسألة الحنث باليمين والخروق الدستورية وآلية تعديل هذه الفقرات".



واضاف :" ان مسألة الحنث باليمين وردت في صفحة واحدة من الدستور بينما خرق الدستور يتعلق بـ ١٤٢ مادة ، وان الخيانة العظمى كلمة مطاطية ، وبامكان للجنة اضافة فقرة بدلا عنها ".

ف.ا