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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 05:38 م

نائب : مشاورات البحث عن رئيس وزراء مستمرة .. والاسماء المطروحة كثيرة

النائب هشام السهيل

اكد  النائب  هشام السهيل :" ان مشاورات البحث عن رئيس وزراء جديد مستمرة من اجل الوصول لحل نهائي لهذه المسألة".

وقال  السهيل في تصريح صحفي :" ان الاسماء المطروحة كثيرة ، ان كان من الشارع المنتفض او من الكتل السياسية المعنية ، والوصول الى توافق حول اي اسم ، لايقتصر فقط على الكتل السياسية بل يحتاج الى موافقة الشارع والمرجعية الدينية".

واضاف النائب  عن كتلة الوطن :" لايمكن الاستمرار بهذا الوضع دون حل سريع يتوافق عليه الجميع في ظل مايشهده العراق بشكل خاص من اوضاع لاتخدم احدا ،  اضافة للتاثيرات الاقليمية والدولية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار".

 

ف.ا

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