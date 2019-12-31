نائب : مشاورات البحث عن رئيس وزراء مستمرة .. والاسماء المطروحة كثيرة

اكد النائب هشام السهيل :" ان مشاورات البحث عن رئيس وزراء جديد مستمرة من اجل الوصول لحل نهائي لهذه المسألة".



وقال السهيل في تصريح صحفي :" ان الاسماء المطروحة كثيرة ، ان كان من الشارع المنتفض او من الكتل السياسية المعنية ، والوصول الى توافق حول اي اسم ، لايقتصر فقط على الكتل السياسية بل يحتاج الى موافقة الشارع والمرجعية الدينية".



واضاف النائب عن كتلة الوطن :" لايمكن الاستمرار بهذا الوضع دون حل سريع يتوافق عليه الجميع في ظل مايشهده العراق بشكل خاص من اوضاع لاتخدم احدا ، اضافة للتاثيرات الاقليمية والدولية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار".

ف.ا