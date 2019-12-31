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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 04:01 م

في أول رد فعل أمريكي.. ترامب: نحمل إيران مسؤولة أي هجوم على سفارتنا ببغداد

ترامب

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران مسؤولة أي هجوم على سفارة بلاده في بغداد.

يأتي ذلك بعدما هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، السفارة الأميركية في بغداد ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة.

كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

وشدد ترامب، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" على أن على الحكومة العراقية حماية السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن إيران تنسّق هجوما على السفارة الأميركية في العراق.

وغرد ترامب قائلاً: "إيران قتلت أميركياً وجرحت الكثيرين. وقمنا بالرد بقوة ودائماً سنفعل. والآن إيران تقوم بالتنسيق لهجوم على السفارة الأميركية في بغداد. سوف نحملهم كامل المسؤولية. إضافة إلى ذلك، نتوقع من العراق أن تستخدم القوة لحماية السفارة، وهكذا أنذرنا!"

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