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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 03:07 م

السيناتور ماركو روبيو: إيران هي المسؤولة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في العراق

اقتحام السفارة الأمريكية

حمل السيناتور الأميركي، ماركو روبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مقر سفارة بلاده في بغداد.

وقال روبيو في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران هي المسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في العراق ويجب أن يكون العراق مسؤولاً عن سلامة كل أمريكي يعمل هناك".

ويتواجد العشرات من منتسبي الحشد الشعبي أمام مقر السفارة الأميركية وسط بغداد، حيث تم حرق احدى بوابات السفارة وبالإضافة حرق إطارات في محيط السفارة.

وأطلقت عناصر الأمن داخل السفارة الأميركية، القنابل المسيلة للدموع من اجل تفريق المتظاهرين، حيث تم تسديل ما يقارب نحو 24 حالة إصابة بين منتسبي الحشد.

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