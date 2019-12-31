عاجل.. حراس السفارة الأميركية في بغداد يطلقون قنابل صوتية على أنصار ماعش الإرهابية

حراس السفارة الأميركية في بغداد يطلقون قنابل صوتية على أنصار ماعش الإرهابية
-
عاجل.. مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي تحتل المنطقة الخضراء بالكامل
-
عاجل.. مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل عصابات تنظيم ماعش الارهابي الذين أدخلتهم قوات الحماية الى داخل المنطقة الخضراء
-
عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة
-
شر البلية ما يضحك.. وزارة الدفاع: طرف ثالث استورد قنابل غاز لقتل المتظاهرين بالعراق
-
المنبر العراقي يدين استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع بحق المتظاهرين
-
عاجل| اطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه التحرير وحرائق اسفل جسر الجمهورية