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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 03:03 م

عاجل.. حراس السفارة الأميركية في بغداد يطلقون قنابل صوتية على أنصار ماعش الإرهابية

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حراس السفارة الأميركية في بغداد يطلقون قنابل صوتية على أنصار ماعش الإرهابية
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