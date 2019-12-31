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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 01:59 م

ميليشيات ماعش الإرهابية تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد

هجوم على السفارة الأمريكية

هاجمت أنصار ميليشيات ماعش الإرهابي، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، اليوم الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد.

 واقتحموا الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الأحد قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق الميليشيات أمام السفارة الأميركية ببغداد، فيما قام عدد من المهاجمين بحرق كرفانات الحماية الخاصة بالسفارة عند البوابات الخارجية، وسط أنباء عن وصول وزير الداخلية العراقي إلى مبنى السفارة.

وأظهرت لقطات مصورة من هناك قيس الخزعلي و هادي العامري، زعيما ميليشيا العصائب وبدر، يقودان اقتحام السفارة الأميركية.

كما انضم أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني لمحاولات اقتحام السفارة الأميركية.

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