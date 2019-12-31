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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 01:58 م

الحرس الثوري يحول العراق إلى ساحة للحرب بالوكالة .. و يطالب الحشد الشعبي وميليشيات ماعش الإرهابية بالانتقام من القوات الأمريكية

سليماني

دعا الحرس الثوري الإيراني، ، ميليشيات الحشد الشعبي وماعش الإرهابيتين ، للانتقام ومهاجمة القوات الأمريكية في العراق، ردا على هجوم شنته واشنطن الليلة الماضية على مواقع عسكرية تابعة لكتائب حزب الله العراقية في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل 28 شخصا.
وذكر الحرس الثوري في بيان له تعليقا على الغارات الأمريكية ضد مواقع الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي  أن ”من حق الشعب العراقي والحشد الشعبي الرد على هذه الجريمة الأمريكية الكبيرة والانتقام“.
وأعلن الحشد الشعبي العراقي يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لميليشيا تابعة لإيران غرب محافظة الأنبار.
وشنت القوات الأمريكية، سلسلة غارات أمس الأحد، استهدفت قواعد تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، بعد يومين من هجوم صاروخي أدى إلى مقتل متقاعد عسكري أمريكي في العراق.
وتأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أمريكية في العراق.

ع د

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أخر تعديل: الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 03:09 م
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