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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 01:46 م

روحاني يعترف : إيران تعيس أسوأ فتراتها بسبب العقوبات الأمريكية

روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أسوأ حالة نتيجة العقوبات الأمريكية الشديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو العام الماضي.
وذكر روحاني أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تسببت في حرمان طهران من دخل بنحو 200 مليار دولار، مؤكدًا تضرر الاقتصاد الإيراني مما وصفه بالحرب الاقتصادية.
وقال روحاني خلال نشاط رسمي في طهران قائلا: ”كان لدينا بعض الأيام الصعبة بسبب العقوبات، والآن نحن في أسوأ حالة نتيجة تلك العقوبات، مرت على إيران أيام صعبة في فترات مختلفة من الثورة، وفرضت علينا الحرب والعقوبات في تلك الفترة، وتمكنا من تجاوزها“.
وأضاف: ”لولا الحرب الاقتصادية والعقوبات لكان أُضيف لدخل البلاد 200 مليار دولار من عام 2016 وحتى اليوم، وهذا لمن كان يتسائل ماذا فعلت بنا العقوبات“.
وأكد روحاني أن المواطنين في إيران يعيشون ظروفًا صعبة، مضيفًا: ”عندما لا يمتلك الفرد الماء والغذاء فمهما كان قويًا فسوف يضعف ويقع في الخطر“ وفق ما نقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية.
ويؤكد مسؤولون وبرلمانيون إيرانيون أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم، ناجمة في الأساس من ”سوء الإدارة من الداخل“، نافين في الوقت ذاته أن تكون العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، المسبب الرئيسي لتلك الأزمة.
وتشهد إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة ازدادت حدتها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو الماضي، وإعادة فرضها العقوبات على طهران. حيث يُعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار في ظل زيادة معدل التضخم والبطالة، ضمن أبرز الأزمات الاقتصادية التي تعيشها إيران.

ع د

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