االزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي



اعلنت وزارة الزراعة عن منع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي.



وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ان الموافقة حصلت على منع استيراد الاسماك البحرية المجمدة ومن جميع المنافذ الحدودية لوفرة المنتج المحلي واعتبارا من يوم امس 30 كانون الاول الحالي.



واضاف ان : القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءا من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها .



واهاب النايف بجميع المنافذ الحدودية بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي.



ف.ا