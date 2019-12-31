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الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 01:19 م

التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات

وزارة التربية


اعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء ، عن حصول موافقة وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك ، على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 ، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة .

وقال بيان للوزارة ان : المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم الثانوي ابلغت المديريات العامة للتربية في محافظات (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط ، المثنى ، القادسية ، بابل ، النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، ديالى) بحصول موافقة الوزيرة على الغاء الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لهذا العام ، بسبب التظاهرات التي شهدتها تلك المحافظات طيلة الأشهر الماضية ، بغية اعطاء التلاميذ والطلبة فرصة كاملة لإتمام العام الدراسي بنجاح .

ف.ا
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