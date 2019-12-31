التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات





اعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء ، عن حصول موافقة وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك ، على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 ، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة .



وقال بيان للوزارة ان : المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم الثانوي ابلغت المديريات العامة للتربية في محافظات (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط ، المثنى ، القادسية ، بابل ، النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، ديالى) بحصول موافقة الوزيرة على الغاء الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لهذا العام ، بسبب التظاهرات التي شهدتها تلك المحافظات طيلة الأشهر الماضية ، بغية اعطاء التلاميذ والطلبة فرصة كاملة لإتمام العام الدراسي بنجاح .



ف.ا