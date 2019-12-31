بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون





اكدت جبهة الانقاذ والتنمية التي يرأسها اسامة النجيفي ضرورة سيادة القانون .



وقالت في بيان: بحزن وقلق تابعت جبهة الإنقاذ والتنمية الأنباء عن اختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني مع عمه شمال بغداد .



واضاف : إن هذا الفعل إذ يتم ضد شخصية محترمة لها دور فاعل فإنه يمثل خطرا على استقرار المنطقة ، ما ينذر بنتائج لا تحمد عقباها.



ودعت جبهة الإنقاذ والتنمية الحكومة والأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري والعمل من أجل اطلاق سراح الشيخ وعمه ومحاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء.



واكدت الجبهة ضرورة سيادة القانون ، والتصدي لأية جهة تحاول خرقه عبر أساليب تنتمي للإرهاب ، وتهدف إلى خلق حالة من عدم الثقة والتوجس.



وكان مجهولون اختطفوا مساء امس الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني وعمه الشيخ عامر المطلك شمالي بغداد.بعد ان امطروا سيارتهما بوابل من الرصاص ادت الى اصابة سائق الشيخ بجروح نقل على اثرها لمستشفى الكاظمية للعلاج.



وادى الحادث الى قيام عدد من ابناء العشيرة بقطع الطريق الرابط بين بغداد ومدن محافظة صلاح الدين بالاطارات المشتعلة ردا على حادث الاختطاف.



ف.ا