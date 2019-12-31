بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء عاجل.. وصول وزير الداخلية العراقي وعدد من النواب إلى محيط السفارة الأميركية في بغداد عاجل.. المليشيات الارهابية الشيعية تهدد بقتل كافة الأمريكيين داخل السفارة الامريكية المحاصرة من قبل العصابات الارهابية ميليشيات ماعش الإرهابية تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد عاجل.. قوات أميركية تعلن حالة التأهب داخل السفارة الأميركية في بغداد االزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات عاجل| أ ف ب: محتجون يقتحون حرم السفارة الامريكية في بغداد بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون مواطنون :شركات الإتصال مطالبة بمعالجة رداءة الخدمات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 01:12 م

بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون

جبهة الانقاذ


اكدت جبهة الانقاذ والتنمية  التي يرأسها اسامة النجيفي ضرورة سيادة القانون .

 وقالت في  بيان: بحزن وقلق تابعت جبهة الإنقاذ والتنمية الأنباء عن اختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني مع عمه شمال بغداد .

واضاف : إن هذا الفعل إذ يتم ضد شخصية محترمة لها دور فاعل فإنه يمثل خطرا على استقرار المنطقة ، ما ينذر بنتائج لا تحمد عقباها.

ودعت جبهة الإنقاذ والتنمية الحكومة والأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري والعمل من أجل اطلاق سراح الشيخ وعمه ومحاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء.

واكدت الجبهة ضرورة سيادة القانون ، والتصدي لأية جهة تحاول خرقه عبر أساليب تنتمي للإرهاب ، وتهدف إلى خلق حالة من عدم الثقة والتوجس. 

وكان مجهولون اختطفوا مساء امس الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني وعمه الشيخ عامر المطلك شمالي بغداد.بعد ان امطروا سيارتهما بوابل من الرصاص ادت الى اصابة سائق الشيخ بجروح نقل على اثرها لمستشفى الكاظمية للعلاج.

وادى الحادث الى قيام عدد من ابناء العشيرة بقطع الطريق الرابط بين بغداد ومدن محافظة صلاح الدين بالاطارات المشتعلة ردا على حادث الاختطاف.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل

عاجل.. المليشيات الارهابية الشيعية تهدد بقتل كافة الأمريكيين داخل السفارة الامريكية المحاصرة من قبل العصابات الارهابية 31 كانون الأول 2019 02:14 م

عاجل

عاجل| أ ف ب: محتجون يقتحون حرم السفارة الامريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 01:14 م

عاجل

عاجل.. مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي تحتل المنطقة الخضراء بالكامل 31 كانون الأول 2019 12:56 م

Capture

عناصر من حزب الله العراقي وتنظيم ماعش الإرهابي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 12:46 م

صورة

عاجل| قيس الخزعلي وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب وبدر يقودان اقتحام السفارة الامريكية 31 كانون الأول 2019 12:42 م

عاجل

عاجل.. مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل عصابات تنظيم ماعش الارهابي الذين أدخلتهم قوات الحماية الى داخل المنطقة الخضراء 31 كانون الأول 2019 12:41 م

عاجل

عاجل.. عناصر حزب الله العراقي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 12:25 م

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال في السماوة 31 كانون الأول 2019 11:15 ص

التعليقات