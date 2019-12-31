اللواء الرئاسي يتواطىء مع مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي ويدخل كل عناصره المسلحة داخل المنطقة الخضراء . ع د Copy أخبار متعلقة عاجل.. مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي تحتل المنطقة الخضراء بالكامل عاجل.. مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل عصابات تنظيم ماعش الارهابي الذين أدخلتهم قوات الحماية الى داخل المنطقة الخضراء انتحار رجل داخل منزله بعد أن أطلق النار على نفسه ضمن منطقة حي الخضراء عاجل.. حريق ضخم في محيط وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء ببغداد تفاصيل تعيين سليماني لأبو منتظر الحسيني اللواء الدمج "تحسين العبودي" قائدا لأمن المنطقة الخضراء عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد