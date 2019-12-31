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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 12:46 م

عناصر من حزب الله العراقي وتنظيم ماعش الإرهابي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

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حاولت عناصر من كتائب حزب الله العراقي، الثلاثاء، وتنظيم ماعش الإرهابي اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد.
وبدأت عناصر الحزب نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.
وقالت مصادر إن العناصر الارهابية أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية تدخلوا عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات الارهابيين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.
وشن الجيش الأمريكي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة"اصر من حزب الله العراقي يهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد

ع د

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