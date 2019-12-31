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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 12:20 م

التميمي: قانون الإنتخابات الجديد مرفوض جملة وتفصيلا لهذا السبب

التميمي

قال الناشط والمحلل السياسي  ، الدكتور مازن التميمي، إن العراقيين يرفضون قانون الإنتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرا، لأنه تم تفصيله على مقاسات الأحزاب الكبيرة المهيمنة على العملية السياسية.

وأضاف المحلل السياسي  ، في تصريحات له ، إن تعديل قانون الإنتخابات كانت بمثابة عملية تجميل لهذا القانون، لأنه قسم الدائرة الانتخابية الواحدة إلى عدة دوائر، وفي الحقيقة هذه يمنع وجود فرصة للقوى الوطنية من الفوز في الانتخابات.

واستطرد قائلاً:”العراقيون الوطنيون يرفضون العملية السياسية وقانون الانتخابات، لأنها عملية باطلة وكل ما يتعلق بها غير شرعي، لأنها ولدت من رحم المحتل وما بني على باطل فهو باطل”.

وتابع :”بالتالي لا مجال للأفراد للترشح والفوز في الانتخابات، وكيف تكون المنافسة بين أحزاب لديها ميليشيات وأموال ودعم وسلطة وبين شخص فردي يسعى إلى الترشح في الانتخابات والفوز فيها وهو لا يملك السلطة أو المال وينافس هذه الميليشيات المدعومة من إيران”.

وأكد المحلل السياسي العراقي، أن الشعب رفض هذا القانون جملة وتفصيلا لأنه يختلف عن القانون السابق، مضيفا “ستكون نفس الكتل والأحزاب السياسية مهيمنة على الساحة العراقية حتى إذا أجريت انتخابات جديدة، ولو أفرزت عن وجوه جديدة فلن يستطيعون التغيير، وسط أحزاب وميليشيات مدعومة من إيران، إلى جانب سياسيين فاسدين يشاركون في عملية سياسية فاسدة”.

وأشار ، إلى أن الثوار طالبوا بإسقاط النظام أي العملية السياسية برمتها، كما أكدت الثورة على أنها ليست ثورة مطالب، إنما ثورة لوطن مخطوف تسعى إلى استعادة العراق إلى حضن الوطن العربي بعد احتلالها من قبل إيران، وعملاء نظام الملالي.

واختتم حديثه قائلاً:”لا جدوى لهذه الإصلاحات الترقيعية من خلال تعديل قانون الانتخابات لحل الأزمة العراقية، لكن العراقيون يحتاجون إلى تغيير العملية السياسية بالكامل وطرد الميليشيات الموالية لإيران من البلاد”.

ع د

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