الجبهة الديمقراطية: الأحواز سيقاطعون الانتخابات التشريعية للاحتلال الإيراني

أكد طاهر أبو نضال الأحوازي، أمين سر اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، أن الأحواز يرفضون إجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية التي من المقرر أن تجريها إيران في فبراير المقبل، مؤكدا أن الأحواز سيقاطعون هذه الانتخابات.



وقال أمين سر اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، في تصريحات له ، إننا نرفض إجراء هذه الانتخابات على أرض الأحواز المحتلة حتى لا نعطى شرعية لهذا الاحتلال الإيراني العنصري الذي يمارس سياساته الاستبدادية على جميع الشعوب داخل جغرافية ما يسمى إيران السياسية، وفقا لقوله.



وأضاف الناشط السياسي طاهر أبو نضال الأحوازي، أن الشعب الأحوازي وأبناء الشعوب غير الفارسية يدركون أنه لا مستقبل لديهم في ظل النظام الإيراني وسلطته القمعية التي لا تحترم القانون، مشيرا إلى أن ما يحدث في جغرافية ما يسمى إيران السياسية قائم فعلا على المحاصصة والنهب والسرقة والبطش والقمع والاستبداد.



وأشار أمين سر اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، إلى أن الكثير من الشباب داخل جغرافية ما يسمى إيران السياسية، عاطلون عن العمل، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلاد بسبب سياسات نظام الملالي الداعمة للإرهاب.



كما أشار الناشط السياسي الأحوازي، إلى أن الشعوب داخل إيران انتفضت وخرجت في ثورة شعبية حاشدة بعد رفع أسعار الوقود، وللمطالبة بإسقاط نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس من أجل إجراء انتخابات تشريعية، مؤكدا أن الكثيرين سوف يقاطعون هذه الانتخابات التي يجريها الاحتلال الإيراني، على حد تعبيره.



يشار إلى أن إيران شهدت احتجاجات حاشدة في نوفمبر الماضي واستمرت لأسابيع، وهناك مظاهرات في مناطق الأحواز مستمرة حتى الآن، إلا أن النظام الإيراني يستخدم العنف والقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، فيما تشير الإحصائيات إلى استشهاد أكثر من 1500 محتجا بسبب العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية خلال تفريق المتظاهرين.

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