10 آلاف و509 انتهاكا لحقوق الإنسان فى الضالع باليمن

كشفت شبكة حقوقية يمنية اليوم الثلاثاء عن رصد بـ 10 آلاف و509 انتهاكات لحقوق الإنسان فى محافظة الضالع جنوب اليمن.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتكبت فيه ميليشيات الحوثى الانقلابية، خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 حتى 10 ديسمبر من العام الجارى.



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وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (غير حكومية)، فى تقرير أطلقته مؤخرا، أن فريقها الميدانى وثق 453 حالة قتل طالت المدنيين خلال ذات الفترة بينهم 23 امرأة و17 طفلاً، فى عدد من مديريات محافظة الضالع.



كما وثق 1624 حالة إصابة للمدنيين بينهم 62 طفلا و42 امرأة، إضافة إلى رصد 1032 حالة اعتقال تعسفى طالت المدنيين، و25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.





ورصد التقرير الذي أجري ، 2015 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، من بينها 27 حالة تفجير منازل، و312 حالة اقتحام وتفتيش، و202 حالة اقتحام ونهب، و548 حالة تدمير جزئي، و148 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، إضافة إلى تفجير 3 جسور عامة، و216 حالة نهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين.



ورصد الفريق 9 نقاط تفتيش عسكرية استحدثتها ميليشيات الحوثى في جميع مداخل ومخارج مديريات دمت وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع.

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