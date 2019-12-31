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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:56 ص

عبدالمهدي يكشف تفاصيل الساعة الأخيرة من القصف الأمريكي لمقرات حزب الله

عادل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، أنه حاول إبلاغ قيادات "الحشد الشعبي" بالهجوم الأمريكي على مواقعه.
وأكد عبد المهدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن "الضربة الأمريكية في القائم استهدفت قوات منظمة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتم استهداف أسلحة تابعة للجيش العراقي"، قائلا "لا نعتقد أن الهجوم ارتبط بأدلة".
واعتبر عبد المهدي أن هذا الحادث أصبح نتيجة لتصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا في هذا السياق "حاولنا أن نقلل أثر الصراع الأمريكي الإيراني قدر الإمكان".
وشدد عبد المهدي على أنه تم التنديد بكل هجمات الفصائل المسلحة على القواعد الأمريكية في العراق، لكن الضربات الجوية التي نفذت الأحد خاطئة أيضا وهي تنتهك السيادة العراقية.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية تسيطر على الفصائل المسلحة في 95% من الحالات وتتبع سياسة عدم التفاعل بين الحشد الشعبي والقوات الأمريكية.
وأوضح، أن "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أخبره في حوالي الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي بنية بلاده ضرب كتائب حزب الله، وقرب تنفيذ الهجوم"، مضيفا: "أبلغته بأن الأمر خطير ويصعد المواقف ويجب أن نتحاور بهذا الشأن ونتجنب التصعيد، لكنه رفض وقال إنه أبلغني والهجوم سينفذ".
وتابع عبد المهدي "اتصلت بالأطراف المعنية في الحشد، لكن الهجوم نفذ سريعا، وليس بعد ساعة وفق ما أبلغني به وزير الدفاع الأمريكي".
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال "وزير الخارجية الأمريكي اتصل بي للحديث عن الموضوع، وأبلغته بغضبي الشديد ورفض الحكومة العراقية ما حصل، وأشرت إلى أننا سنتخذ قرارات".
وأكد ان "موضوع الضربات الأميركية قد يناقش في البرلمان، لكن حكومتنا محدودة الصلاحيات وننتظر ما يصدره البرلمان".

ع د

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