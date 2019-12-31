بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء عاجل.. وصول وزير الداخلية العراقي وعدد من النواب إلى محيط السفارة الأميركية في بغداد عاجل.. المليشيات الارهابية الشيعية تهدد بقتل كافة الأمريكيين داخل السفارة الامريكية المحاصرة من قبل العصابات الارهابية ميليشيات ماعش الإرهابية تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد عاجل.. قوات أميركية تعلن حالة التأهب داخل السفارة الأميركية في بغداد االزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات عاجل| أ ف ب: محتجون يقتحون حرم السفارة الامريكية في بغداد بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون مواطنون :شركات الإتصال مطالبة بمعالجة رداءة الخدمات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:43 ص

بعد اختطاف شيخ عشيرة.. قبائل سُنية تقطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين

قطع طريق

قال مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء، إن قبائل سُنية شمالي بغداد أغلقت الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين؛ احتجاجا على اختطاف شيخ عشيرة من قبل مسلحين مجهولين.

واختطف مسلحون مجهولون، أمس الإثنين، الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ عشيرة السادة المشاهدة، في منطقة أم العظام بقضاء التاجي شمال بغداد.

وأضاف المصدر، أن المئات من افراد عشيرة السادة المشاهدة وعشائر أخرى في منطقة التاجي شمالي بغداد، أغلقوا الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين، احتجاجا على اختطاف الشيخ رافع المشهداني.

وأوضح المصدر، أن الوضع الامني متأزم في قضاء التاجي، وهناك محاولات لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع، مشيراً أن قوات الأمن تجري فحوصات لكاميرات المراقبة لمعرفة هويات المسلحين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت وتيرة هجمات، يشتبه بأن مسلحي داعش الإرهابي يقفون خلفها، في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة في الشمال، وكذلك المنطقة الممتدة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نزاع عشائري

مقتل وإصابة 5 أشخاص على خلفية اندلاع نزاع عشائري في الديوانية 09 كانون الأول 2019 02:53 م

القوات الأمنية

القوات الأمنية والعشائر يغلقون مداخل كربلاء 09 كانون الأول 2019 02:20 م

1

قبيلة شمّر تطالب الحكومة بالتدخل للإفراج عن أحد شيوخها المختطف 06 كانون الأول 2019 03:27 م

9e2b9f3e-6228-414a-9e43-80e63dadfb15

عشائر ديالى تتظاهر دعما للسلمية وسط بعقوبة 05 كانون الأول 2019 03:13 م

نزاع عشائري

مواجهات مسلحة تجري في ناحية أبي صيدا بين بعض العشائر 23 تشرين الثاني 2019 10:27 ص

عبد المهدي

عشائر كربلاء تمهل حكومة عبد المهدي 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين 05 تشرين الثاني 2019 09:59 ص

نزاع عشائر

مقتل طفلة وإصابة أخرى بنزاع عشائري في البصرة 17 تشرين الأول 2019 12:10 م

اللواء سعد معن

الداخلية: القبض على متهم ألقى رمانة يدوية على أحد الدور السكنية بسبب خلاف عشائري 01 تشرين الأول 2019 09:48 ص

التعليقات