بعد اختطاف شيخ عشيرة.. قبائل سُنية تقطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين

قال مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء، إن قبائل سُنية شمالي بغداد أغلقت الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين؛ احتجاجا على اختطاف شيخ عشيرة من قبل مسلحين مجهولين.

واختطف مسلحون مجهولون، أمس الإثنين، الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ عشيرة السادة المشاهدة، في منطقة أم العظام بقضاء التاجي شمال بغداد.

وأضاف المصدر، أن المئات من افراد عشيرة السادة المشاهدة وعشائر أخرى في منطقة التاجي شمالي بغداد، أغلقوا الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين، احتجاجا على اختطاف الشيخ رافع المشهداني.

وأوضح المصدر، أن الوضع الامني متأزم في قضاء التاجي، وهناك محاولات لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع، مشيراً أن قوات الأمن تجري فحوصات لكاميرات المراقبة لمعرفة هويات المسلحين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت وتيرة هجمات، يشتبه بأن مسلحي داعش الإرهابي يقفون خلفها، في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة في الشمال، وكذلك المنطقة الممتدة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".