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الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:35 ص

واشنطن تبلغ الأمم المتحدة بضرباتها ضد ميلشيات حزب الله العراقي

مايك بومبيو

أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بالضربات الأميركية المنفذة ضد ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وأوضحت أنها جاءت في إطار الدفاع عن النفس وردعاً لإيران وحماية لأرواح الأميركيين.

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على حسابه في "تويتر": "تحدثت اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس في أعقاب الرد الأميركي على الهجمات الأخيرة في العراق".

وتابع "أوضحت أن عملنا الدفاعي كان يهدف إلى ردع إيران وحماية أرواح الأميركيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات أبو علي الخزعلي.

واستهدفت مقاتلات من نوع "إف 15" أميركية، وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

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