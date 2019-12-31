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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:30 ص

شركة مايكروسوفت: قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا بيانات حساسة

مايكروسوفت1-696x435

أعلنت شركة مايكروسوف إنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت، استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى “ثاليوم” لسرقة المعلومات تابعين لكوريا الشمالية.
وذكرت الشركة على موقعها إن من المعتقد أن مجموعة  (ثاليوم) تعمل من داخل كوريا الشمالية، وإن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين.
واضافت أن ” معظم الاهداف التي تمت مهاجمتها من قبل مجموعة القراصنة توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية”.
واشارت الى أن ” المجموعة استخدمت رسائل بريد الكتروني ملغومة تبدو عادية للوهلة الاولى لخداع الضحايا”.

ع د

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