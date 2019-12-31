النزاهة: 120 رئيس كتلة وحزب متورطين في ملف عقارات القادسية والخضراء



أكدت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ان انجاز ملف عقارات الدولة بمجمعي القادسية والمنطقة الخضراء، سيطول 120 من رؤساء الكتل والأحزاب.

وقال رئيس الهيئة صلاح نوري في تصريح له ، إن “فتح ملف عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع القادسية، سيطول 120 من رؤساء كتل واحزاب سياسية، وذلك لاستحواذهم عليها من دون وجه حق”.

وأضاف نوري، أن “جزءا كبيرا منهم تجاوزوا على تلك العقارات من دون ابرام عقد مع الجهة ذات العلاقة ولم يسددوا اي مبلغ يذكر للدولة”.

وافصح رئيس الهيئة عن “طلب حكومة اقليم كردستان تكثيف التعاون معها بمجال مكافحة الفساد”، مشددا في الوقت نفسه على أن “قانون هيئة النزاهة الجديد يؤكد على ضرورة التحقيق بملفات الثراء الفاحش”.

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