واتساب يودع الهواتف المحمولة العاملة بنظام ويندوز مع بداية 2020



كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية انه وابتداء من عام 2020 فان رواد تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” لن يستطيعوا استخدامه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام “ويندوز” أو برنامج “ويندوز موبايل” من شركة مايكروسوفت.

وذكرت الصحيفة في خبر لها أن ” القرار يأتي بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خطط لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وحثت العملاء على التحول إلى هواتف أيفون أو أندرويد”.

واضافت أن ” هواتف ويندوز ليست الوحيدة التي سيطبق عليها هذا القرار، إذ ينتظر كثيرون من مستخدمي هواتف “أي أو إس” و”أندرويد”، دخول قرار المنصة التابعة لفيسبوك، بوقف الخدمة عبر أنواع معينة من الهواتف خلال الفترة القادمة”.

وكان شركة واتساب قد أكدت منذ فترة على أن أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام ويندوز سيفقد إمكانية استخدام “واتساب” اعتبارا من 31 كانون الاول الجاري.

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