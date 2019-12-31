التربية تلغي أوامر رسوب التلاميذ والطلبة بالمحافظات التي شهدت التظاهرات

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 ، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم الثانوي ابلغت المديريات العامة للتربية في محافظات (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط ، المثنى ، القادسية ، بابل ، النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، ديالى)” بحصول موافقة العلي بك على الغاء الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين لهذا العام”.

وعزت الوزارة ذلك إلى “التظاهرات التي شهدتها تلك المحافظات طيلة الأشهر الماضية ، بغية اعطاء طلبتنا الاعزاء فرصة كاملة لإتمام العام الدراسي بنجاح”.

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