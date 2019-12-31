القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال في السماوة

القت مديرية أجرام السماوة القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال .

وقالت المديرية في بيان" انه بعد ورود أخبار من قبل احد اصحاب الصيرفة في مدينة السماوة إلى مديرية مكافحة ألاجرام في المثنى على وجود شخص يتجول في ألاسواق وعند دخوله لمكتب الصيرفة حاول القيام بالنصب والاحتيال على صاحب المكتب من خلال ادعائة أن هناك حوالة مبلغ من المال تم تحويلها بأسمه من خارج المحافظة، علما ان المبلغ قد تم تسليمه لشخص آخر يحمل هوية مزورة كان المحتال قد بعثه في وقت سابق".

واضاف" انه تم القاء القبض على المتهم من قبل شعبة أجرام الصوب الكبير ودونت أقواله قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وقد اعترف بجريمته وتم توقيفه وفق المادة ( 456 ) من قانون العقوبات العراقي ، واحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

ف.أ