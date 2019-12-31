بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء عاجل.. وصول وزير الداخلية العراقي وعدد من النواب إلى محيط السفارة الأميركية في بغداد عاجل.. المليشيات الارهابية الشيعية تهدد بقتل كافة الأمريكيين داخل السفارة الامريكية المحاصرة من قبل العصابات الارهابية ميليشيات ماعش الإرهابية تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد عاجل.. قوات أميركية تعلن حالة التأهب داخل السفارة الأميركية في بغداد االزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات عاجل| أ ف ب: محتجون يقتحون حرم السفارة الامريكية في بغداد بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون مواطنون :شركات الإتصال مطالبة بمعالجة رداءة الخدمات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:15 ص

القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال في السماوة

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القت مديرية أجرام السماوة القبض على شخص يمارس النصب والاحتيال .

وقالت المديرية في بيان" انه بعد ورود أخبار من قبل احد اصحاب الصيرفة في مدينة السماوة إلى مديرية مكافحة ألاجرام في المثنى على وجود شخص يتجول في ألاسواق وعند دخوله لمكتب الصيرفة حاول القيام بالنصب والاحتيال على صاحب المكتب من خلال ادعائة أن هناك حوالة مبلغ من المال تم تحويلها بأسمه من خارج المحافظة، علما ان المبلغ قد تم تسليمه لشخص آخر يحمل هوية مزورة كان المحتال قد بعثه في وقت سابق".

واضاف" انه تم القاء القبض على المتهم من قبل شعبة أجرام الصوب الكبير ودونت أقواله قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وقد اعترف بجريمته وتم توقيفه وفق المادة ( 456 ) من قانون العقوبات العراقي ، واحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

ف.أ

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل

عاجل.. المليشيات الارهابية الشيعية تهدد بقتل كافة الأمريكيين داخل السفارة الامريكية المحاصرة من قبل العصابات الارهابية 31 كانون الأول 2019 02:14 م

عاجل

عاجل| أ ف ب: محتجون يقتحون حرم السفارة الامريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 01:14 م

جبهة الانقاذ

بعد حادثة اختطاف احد شيوخ عشيرة المشاهدة ..جبهة الانقاذ والتنمية تؤكد ضرورة سيادة القانون 31 كانون الأول 2019 01:12 م

عاجل

عاجل.. مليشيات تنظيم ماعش الإرهابي تحتل المنطقة الخضراء بالكامل 31 كانون الأول 2019 12:56 م

Capture

عناصر من حزب الله العراقي وتنظيم ماعش الإرهابي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 12:46 م

صورة

عاجل| قيس الخزعلي وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب وبدر يقودان اقتحام السفارة الامريكية 31 كانون الأول 2019 12:42 م

عاجل

عاجل.. مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل عصابات تنظيم ماعش الارهابي الذين أدخلتهم قوات الحماية الى داخل المنطقة الخضراء 31 كانون الأول 2019 12:41 م

عاجل

عاجل.. عناصر حزب الله العراقي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد 31 كانون الأول 2019 12:25 م

التعليقات