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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:07 ص

النصر يرفض تصريحات رئيس إئتلاف سائرون ضد العبادي

النصر

عبر إئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن رفضه تصريحات رئيس إئتلاف سائرون.

وقال ائتلاف النصر في بيان" إنه يرفض التصريحات الصادرة عن رئيس تحالف سائرون  ضد حيدر العبادي ويعتبرها شخصنة مؤسفة وخروجا عن اللياقات السياسية والاخلاقية.

وأكد ائتلاف النصر" انّ العبادي يمتلك من المسؤولية والشجاعة ما مكّنته من قيادة البلاد باحلك ظروفها، وانّه تصدى بالنقد لجميع مراحل الحكم ولم يجامل حزبا او كتلة على حساب سلامة الشعب والدولة".

واشار النصر الى" انّ الجمهور والتاريخ هما الحكم على اداء الساسة والكتل السياسية في تعاطيهم مع البلاد وازماتها ومستقبلها، واذا كان الالتزام بالحقائق افلاسا وتقديم مصالح البلاد عجائزية سياسية فطوبى بهما، فلا يشرّف العبادي موقعا تنتجه المحاصصات وتاسره المصالح وتتلوّن به المواقف".

وتابع قائلاً:"  أن العبادي الذي تحرر من هيمنة الطوائف وخنادق القوميات ومحارب الاحزاب، يريد ممارسة دوره الوطني بعيدا عن التنافس الرخيص على السلطة، وسيبقى رمزا وطنيا يمارس مهامه بالدفاع عن الشعب والدولة بكل حيادية ومسؤولية وشجاعة".

وكان رئيس تحالف سائرون أعتبر، في وقت سابق الاثنين، تصريحات العبادي "مؤسفة وغير مسؤولة، مشيراً الى انه يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء، مؤكداً انه يحاول تضليل الرأي العام".

وكان العبادي اعتبر في لقاء متلفز ان تحالف سائرون جلب حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مبيناً أن الصدر اختار عبد المهدي من بين ثلاثة أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء.

ف.ا
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