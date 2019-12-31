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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 11:04 ص

السعودية تدعو لتضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره

السعودية


دعت المملكة العربية السعودية لتضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره.

ونقلت وكالة الانباء السعودية / واس / عن مصدر مسؤول قوله ان : السعودية تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها /ميليشيات إرهابية/ مدعومة من /النظام الإيراني/ ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي.

وأضاف المصدر : كان آخر تلك الهجمات الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ الـ27 كانون الاول 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية؛ ما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.

وتابع المصدر: إذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكد أن هذه الهجمات التي شنتها /ميليشيات إرهابية/ تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب؛ ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الـ27 من ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من /النظام الإيراني/.


وقصف الطيران الأمريكي، مساء اول امس الاول مواقع تابعة لميليشيا الحشد  في القائم على الحدود العراقية السورية.

ف.ا
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