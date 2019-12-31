بلاسخارت تعرب عن املها بأن يكون العام 2020 عاما “للسلام والصحة والسعادة” في العراق





اعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن املها أن يكون العام 2020 عاما “للسلام والصحة والسعادة” في العراق، مشيرة الى ان الكثير من العراقيين دفعوا “الثمن الاغلى” من اجل اسماع صوتهم من اجل “التغيير”، داعية اياهم الى مواصلة التعبير عن ارائهم، وعدم التوقف عن “التفكير الطموح”.



وقالت بلاسخارت، في بيان نشره موقع يونامي: إن أسرة الامم المتحدة بكاملها تهدي أطيب تمنياتها لجميع العراقيين لعام 2020. مبينة: أنه خلال الاشهر الماضية دفع الكثير من العراقيين الثمن الاغلى من أجل اسماع صوتهم في الدعوة إلى تحقيق التغيير في العراق.



واضافت: نتمنى أن ترى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في العراق كافة ان عزيمتهم الشجاعة تثمر تقدما دائما.



وتابعت قائلة: إذ نوجه أنظارنا إلى المستقبل، فإنني أنضم الى الامين العام، أنطونيوا غوتيريش، في ايجاد الامل في شباب العالم، حيث قال “واصلوا التعبير عن ارائكم ولا تتوقفوا عن توسيع الافاق، ولا تكفوا عن ممارسة الضغوط اللازمة، فالعالم بحاجة الى ذلك”.



ف.ا