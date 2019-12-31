رئيس الجمهورية يبحث مع سياسيين ورؤساء النقابات سبل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين



بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مع ممثلين عن "المنبر العراقي" وعدداً من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية السبل الكفيلة لتلبية استحقاق الإصلاح و تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين .



وقال بيان رئاسي انه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وتوحيد الصف الوطني وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي ودعم الإصلاحات المطلوبة بما يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا.



واشار البيان الى ان اللقاء تناول ايضا آخر المستجدات الأمنية وضرورة حماية السيادة العراقية، وتجنيب البلد الصراعات في المنطقة وتفادي التصعيد من خلال إيجاد حلول للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ف.ا