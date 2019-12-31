سيدات الشرطة .. بطلات العراق برفع الاثقال



احرز فريق الشرطة لقب بطولة اندية العراق لرفع الاثقال للسيدات التي اختتمت على قاعة التأميم المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.



وتمكنت بطلات الشرطة من نيل اللقب بعد حصدهن (٧٧١) نقطة ، متربعات على عرش البطولة بجدارة واستحقاق ، فيما جاء فريق اربيل بالمركز الثاني بعدما جمعت سيداته (٧٣٢) نقطة، واحتل فريق "فتاة ديالى" المركز الثالث برصيد (٤٣٩) نقطة.



وسيتم على ضوء النتائج الختامية التي اسفرت عنها البطولة ، اختيار تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات الذي يستعد لثلاث بطولات كبرى مطلع العام القادم، اذ تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا كذلك بطولة آسيا وبطولة التضامن الاسلامي.



ف.ا