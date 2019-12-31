" علاوي " آخر ... مرشحا لرئاسة الوزراء !



كشف مصدر رفيع المستوى عن ترشيح رئيس منتدى اعمار العراق البروفيسور ماجد علاوي ، لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.



وقال المصدر :" ان هناك توافقاً بين الكتل السياسية على ترشيح البروفيسور ماجد علاوي ، الذي يحمل شهادات عليا عدة ، لرئاسة الحكومة المقبلة " ، مشيرا الى :" ان الكتل السياسية رشحت علاوي، على اعتبار عدم تمثيله لاي حزب سياسي او ميوله لاية جهة طائفية، فضلاً عن عدم امتلاكه اي ارتباطات خارجية ".



واضاف :" ان البروفيسور علاوي في برنامجه الحكومي، يدعم التحضير والاستعداد لانتخابات مبكرة وحسب قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن العدالة ويحقق طموح المتظاهرين وباشراف المؤسسة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الرصينة ومنظمات الامم المتحدة المعنية والاتحاد الاوروبي ، وذلك لضمان الشفافية والمقبولية المحلية والدولية ".



وكانت الكتل السياسية تبنت ترشيح اكثر من شخصية لرئاسة الوزراء ، كان آخرهم الوزير السابق محمد توفيق علاوي ، وكل من السياسي والعسكري السابق توفيق الياسري، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق الركن عبدالغني الاسدي، اضافة الى الصحفي السابق مصطفى الكاظمي.



ف.ا