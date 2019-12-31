ماهو الموقف الدستوري من اعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة ؟

اوضح الخبير القانوني علي التميمي الموقف الدستوري من اعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الدستور لم يتح لرئيس الجمهورية برهم صالح اعادة تكليف المرشح المستقيل او المخفق في عمله ".



واضاف :" ان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعد اخفاقا ، والدستور لم يتح لرئيس الجمهورية اعادة تكليفه وفق الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٧٦ ، انما تكليف شخصية اخرى”، مؤكدا :" ان جميع مواد الدستور لم تعط الحق لرئيس الجمهورية باعادة تكليف المرشح المستقيل او المخفق ".



وبين الخبير القانوني :" ان اعادة تكليف رئيس الوزراء ، وفق الدستور ، تتم بعد اكمال دورته القانونية والدستورية لاربعة اعوام، ولما كان رئيس الوزراء لم يكمل دورته ، فلا يحق لبرهم صالح اعادة تكليفه مطلقا ".

ف.ا