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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 10:32 ص

نائبة : تلويح الرئيس بالاستقالة .. ليس لاعتراضه على مرشحي رئاسة الوزراء !

منار عبد المطلب

عزت النائبة عن تحالف "البناء" منار عبد المطلب، تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بتقديم استقالته ، الى سبب آخر غير الضغوط لفرض مرشحين لرئاسة الوزراء عليه .

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان تلويح صالح بتقديم استقالته من منصبه ليس لأنه معترض على مرشح رئاسة الوزراء الذي قدمه تحالف البناء"، مبينة :" ان الاستقالة تعد محاولة للضغط على الكتل السياسية لتغيير بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد ".

واضافت :" ان صالح ايد اعتراض الكتل الكردية على قانون الانتخابات واعترض معهم على تمرير القانون بدوائر انتخابية متعددة"، مشيرة الى :" ان الدوائر الانتخابية المتعددة لا تناسب القوى الكردية ، لانها ستفقد عددا  من المقاعد لصالح مكونات اخرى ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد اعتذر  في وقت سابق عن تكليف مرشح تحالف البناء محافظ البصرة اسعد العيداني، وابدى استعداده لوضع استقالته بيد مجلس النواب.

ف.ا
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