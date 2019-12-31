نائب : ترحيل قانون الخدمة المدنية سيعطل عمل مجلس الخدمة



اكد عضو مجلـس النواب رياض المسعودي :" ان ترحيل قانـون الخدمـة المدنيـة الى الفصل التشريعي المقبل سيعطل عمل مجلس الخدمة الاتحادي, اضافـة الى استمرار الاستحواذ على الدرجات الوظيفية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكوميـة ".



وقـال المسعودي فـي تصريح صحفي :" ان قـرار ترحيل مشروع قانون الخدمـة المدنية للفصل التشريعـي المقبل، سببه عدم وجود ارادة لتحقيق العدالـة في توزيع الدرجات الوظيفيـة للمواطنين , فضلا عن استمـرار هيمنـة الاحـزاب علـى المناصـب في الـوزارت والهيئـات الحكوميـة ".



واضاف :" ان مجلس الخدمة الاتحادي الذي اقره مجلس النواب ، وعين اعضاؤه من خلال الضغط الجماهيري ، سيعطل هو ايضا لكون عمله مرتبطا باقرار القانون" .



يشار الى ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية، بطلب عدد من اللجان, بسبب احتياجه الى مناقشات وانضاج اكثر لانه يلغي عددا كبيـرا مـن القوانيـن والقرارات .



ف.ا